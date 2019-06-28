«Требовал 1,5 млн»: обвиненная в краже няня рассказала подробности скандала

Краснодаре произошел конфликт между родителями тройняшек и няней их детей. Обеспеченная семейная пара обвиняет работницу в воровстве, заведено уголовное дело. Та, в свою очередь, говорит, что хозяйка разрешила ей взять 12 тысяч рублей. По словам няни, обеспеченная семья потребовала с нее 1,5 млн рублей за то, чтобы правоохранители не узнали о краже.

Ранее телеканал «Россия 24» сообщил , что Дмитрий и Кристина Бойко якобы заметили, что из кошелька мужа, который находился в сумке на видном месте, исчезают деньги. В итоге пара продемонстрировала журналистам видео, на котором запечатлено, как няня по имени Лиана берет деньги из кошелька.

«Как к себе домой в нашу спальню ходила, которая предназначена только для нас с мужем», — заявила Кристина Бойко.

В свою очередь, адвокат няни Екатерина Калюжняя в комментарии «Ридусу» представила другую версию произошедшего. По ее словам, хозяин дома имел перед няней задолженность по зарплате в размере полумиллиона рублей. Как сказала Калюжней, в какой-то момент няне разрешили взять из кошелька часть долга (12 тысяч рублей), и она это сделала. В это время работодатели засняли ее действия на видео и представили как кражу.

Сама няня Лиана подробно рассказала «Ридусу» о том, как она работала в этой семье и что произошло в тот день. Лиана устроилась няней в сентябре, увидев объявление в группе Instagram о поиске бэбиситтера для тройняшек. Ее принимали на работу ночной няней, потом перевели в дневную смену. Пообещали платить 3 тысячи рублей в день. Рабочий день длился 12 часов — с девяти до девяти.

Сначала в семье работали еще две няни, но потом их сократили, и осталась одна Лиана. Оформлена по документам она не была — все договоренности были устными. Как говорит Лиана, она напоминала про договор, что Дмитрий Бойко решение этого вопроса все время откладывал, а сумму выплачивал каждый раз разную и в разное время.

«Он мне оплачивал работу так — то 12 тысяч перекинет за неделю. Потом пройдет три-четыре недели, и он четыре тысячи перекинет, пять, десять, пятнадцать. Всего он мне перекинул на карту более 200 тысяч. Задолженность — 400 тысяч с чем-то. И уже в последние месяцы он мне вообще не платил. И не только мне. Он же директор «СпецАвтоКубань», своим рабочим тоже не платил зарплату… Говорил: «Подождите-подождите». В Интернете о нем есттзывы рабочих. Я в последние месяцы думала уйти. А как уйти и 400 с лишним тысяч оставить?» — рассказала Лиана.

Она уточнила, что у нее самой трое детей, один из которых еще маленький, а другого особенности развития. Няня нуждалась в деньгах, но не уходила из страха, что ей не вернут долг. По словам Лианы, в апреле после увольнения второй няни Бойко понизил ей зарплату — сказал, что будет платить 2,5 тысячи рублей за день, — и попросил подождать с выплатой.

Спорный инцидент произошел в июне. Лиана прибыла на работу. Ей нужно было заплатить хотя бы за квартиру, и она снова напомнила хозяйке о деньгах.

«Я приехала к ним с 15 тысячами в сумке, которые мне родители дали, чтобы заплатить за квартиру. Мне не хватало еще 12 тысяч, чтобы заплатить за два месяца. Я сказала Кристине Геннадьевне, что мне нужны деньги. Та ответила: «Ну поговори с Димой, Дима все решает с финансами». А он пришел и сказал: «Подожди, денег нет, я уже три месяца не могу своим рабочим выплатить зарплату», — рассказала она.

Как сказала Лиана, в тот день ее терпение уже заканчивалось. В сердцах она сказала хозяйке, что семья ее провоцирует на то, что она возьмет деньги сама. Как она говорит, хозяйка ответила: «Если надо, ну тогда бери» и улыбнулась.

Лиана восприняла это как разрешение и действительно взяла деньги в пятницу, 14 июня. По ее словам, сумка с кошельком Дмитрия Бойко всегда находилась на комоде в спальне супругов. Камеры были во всех комнатах, кроме спальни, но, когда няня взяла деньги, оказалось, что в тот же день туда перенесли камеру, и няню засняли на видео.

В воскресенье, когда пришел следователь, Лиана подтвердила, что взяла деньги. Однако работодатель заявил, что в кошельке было не 12 тысяч, а 14 тысяч и некие украшения. Он забрал у нее и эти 12 тысяч, и те 15, которые принадлежали ей.

«Просто забрал их, и все. Начал хватать мой карту, мой телефон, в онлайн-банк мой заходить», — поделилась она.

Лиана отметила, что ранее деньги сама не брала и украшения похитить не могла, так как с пятницы по воскресенье находилась в этой семье. По ее словам, Бойко потребовал у нее 1,5 миллиона за то, чтобы он не писал заявление в полицию. Однако у няни не было таких денег, и он начал требовать 250 тысяч рублей. Но она смогла перечислить только 20 тысяч.

В итоге в ее отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. По месту жительства Лианы был проведен обыск, никаких украшений, в краже которых ее обвиняют хозяева, там не нашли. На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

В ситуации предстоит разобраться следователем. Сама Лиана очень беспокоится о том, что теперь будет с ее детьми.