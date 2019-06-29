Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину зарезали на Курском вокзале в Москве 

360tv.ru + ещё 9 1 час назад
Неизвестный пьяный мужчина поссорился с прохожим на Курском вокзале в Москве. Конфликт закончился смертельным ножевым ранением и задержанием подозреваемого. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Неизвестный поссорился с прохожим в районе Курского вокзала в ночь на 29 июня. После чего подозреваемый ударил его ножом под сердце. Это ранение оказалось смертельным.
Очевидцы задержали злоумышленника, вызвали транспортную полицию и передали его стражам порядка. Правоохранители доставили хулигана в дежурную часть ЛУ МВД России на станции Москва-Курская. Теперь они выясняют все обстоятельства происшествия.
Свидетели ЧП пытались спасти пострадавшего, но не смогли. Они также вызвали скорую, но, по их словам, медики также не смогли реанимировать мужчину.
360tv.ru: последние новости
Взрыв газа в жилом доме произошел в Коврове. Один человек погиб Самолет из Лондона совершил аварийную посадку в Шереметьево Аттракцион в Узбекистане развалился во время движения. Видео
Происшествия , Видео , Криминал , Ирина Волк , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин отказался просить о снятии санкций152
Элтон Джон заблуждается: Путин об отношении к ЛГБТ86
«Настроена жестко»: Путин о встрече с Мэй74
Виторган раскрыл просьбу Собчак1
«Спектакль принес 26 млн»: признание сына Алибасова22
Видео
01:27
«Пьяный мужчина поссорился с прохожим»: трагедия на Курском вокзале
Происшествия Криминал
05:42
Путин отказался просить о снятии санкций
Политика В мире
01:49
«Позор Украины»: в Раде ждут отставки Климкина
В мире Статьи
00:18
Элтон Джон заблуждается: Путин об отношении к ЛГБТ
Общество
00:50
«Настроена жестко»: Путин о встрече с Мэй
Политика В мире
01:27
У «Слуги народа» обнаружили двойное гражданство
В мире Украина
00:11
Меркель сверила часы с Путиным и растерялась
В мире
00:56
Самолет-призрак: почему МС-21 не взлетел
Войска Армия
00:32
Путь к Шереметьево затопило
Происшествия
05:42
€5000 в день. Соцсети заполонили секс-вербовщики
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение