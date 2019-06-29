«Пьяный мужчина поссорился с прохожим»: трагедия на Курском вокзале

Мужчину зарезали на Курском вокзале в Москве

Ирина Волк. Неизвестный пьяный мужчина поссорился с прохожим на Курском вокзале в Москве . Конфликт закончился смертельным ножевым ранением и задержанием подозреваемого. Об этом рассказала официальный представитель МВД России

Неизвестный поссорился с прохожим в районе Курского вокзала в ночь на 29 июня. После чего подозреваемый ударил его ножом под сердце. Это ранение оказалось смертельным.

Очевидцы задержали злоумышленника, вызвали транспортную полицию и передали его стражам порядка. Правоохранители доставили хулигана в дежурную часть ЛУ МВД России на станции Москва-Курская. Теперь они выясняют все обстоятельства происшествия.

Свидетели ЧП пытались спасти пострадавшего, но не смогли. Они также вызвали скорую, но, по их словам, медики также не смогли реанимировать мужчину.