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Суд отклонил иск к Киркорову на 272 млн 

Газета.Ru + ещё 15 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Таганский суд Москвы отклонил иск французского исполнителя Дидье Маруани к певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову, сообщает РИА "Новости".
По мнению Маруани, Попков и Киркоров нарушили его авторские права, когда исполнили фрагмент его песни Symphonic Space Dream в своих целях, в том числе и в песне "Жестокая любовь".
Размер компенсации, по словам адвоката Маруани Евгения Тарло, определен из материального состояния ответчиков. Адвокат просил, чтобы Киркоров и Попков выплатили 272 млн руб.
Маруани участвовал в суде лично и общался с судом и оппонентами с помощью переводчика. В зале суда находилось несколько его поклонников.
Ранее сообщалось, что Маруани запел на суде с Киркоровым.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Олег Попков , РИА Новости , Москва
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