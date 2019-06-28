Суд отклонил иск к Киркорову на 272 млн

По мнению Маруани, Попков и Киркоров нарушили его авторские права, когда исполнили фрагмент его песни Symphonic Space Dream в своих целях, в том числе и в песне "Жестокая любовь".

Размер компенсации, по словам адвоката Маруани Евгения Тарло, определен из материального состояния ответчиков. Адвокат просил, чтобы Киркоров и Попков выплатили 272 млн руб.

Маруани участвовал в суде лично и общался с судом и оппонентами с помощью переводчика. В зале суда находилось несколько его поклонников.

Ранее сообщалось, что Маруани запел на суде с Киркоровым.