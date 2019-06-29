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Вылетевший из Москвы самолёт экстренно возвращается в Шереметьево 

News.ru + ещё 13 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Чрезвычайная ситуация произошла на борту самолёта, вылетевшего из московского аэропорта Шереметьево в Дублин.
По данным «РЕН ТВ», один из пассажиров почувствовал себя плохо и ему понадобилась экстренная медицинская помощь.
В результате экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, где пассажира уже ожидают прибывшие медики.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее News.ru писал о том, что самолёт авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной внештатной ситуации стал отказ одного из двух генераторов. По информации пресс-службы авиакомпании, борт выполнял 27 июня рейс из Лондона в Нур-Султан.
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