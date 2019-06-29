Вылетевший из Москвы самолёт экстренно возвращается в Шереметьево

Дублин. Чрезвычайная ситуация произошла на борту самолёта, вылетевшего из московского аэропорта Шереметьево

По данным «РЕН ТВ», один из пассажиров почувствовал себя плохо и ему понадобилась экстренная медицинская помощь.

В результате экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, где пассажира уже ожидают прибывшие медики.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее News.ru писал о том, что самолёт авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной внештатной ситуации стал отказ одного из двух генераторов. По информации пресс-службы авиакомпании, борт выполнял 27 июня рейс из Лондона в Нур-Султан.