Чрезвычайная ситуация произошла на борту самолёта, вылетевшего из московского аэропорта Шереметьево в Дублин.
По данным «РЕН ТВ», один из пассажиров почувствовал себя плохо и ему понадобилась экстренная медицинская помощь.
В результате экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, где пассажира уже ожидают прибывшие медики.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее News.ru писал о том, что самолёт авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной внештатной ситуации стал отказ одного из двух генераторов. По информации пресс-службы авиакомпании, борт выполнял 27 июня рейс из Лондона в Нур-Султан.