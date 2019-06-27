Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в столице Туниса 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракты в столице Туниса, передает Reuters со ссылкой на сетевые ресурсы экстремистов.
Два террориста-смертника атаковали полицейских в Тунисе, столице одноименного государства, 27 июня. В результате погиб офицер полиции, несколько человек пострадали. Первый террорист привел взрывное устройство в действие возле полицейского автомобильного патруля на улице Шарля де Голля в центре города. Второй вскоре после этого таким же образом напал на полицейский участок в районе Аль-Каржани.
Последние новости
Стало известно о взломе «Яндекса» шпионами Медведчук пообещал разузнать у Путина о предложении Порошенко сдать Донбасс Украинская делегация в ПАСЕ рассорилась с Зеленским из-за России
Происшествия , Исламское государство , Reuters , Тунис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: либеральная идея изжила себя55
Путин оценил достижения России в Сирии1
Западные спецслужбы атаковали «Яндекс»30
Путин ответил на вопрос о преемнике148
Сдать Донбасс. Медведчук узнает у Путина подробности22
Видео
04:30
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
В мире
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Пожары
01:40
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
В мире Украина
01:39
Раскрыты характеристики «ракеты Путина»
Армия Оружие
03:47
Путин: либеральная идея изжила себя
Политика
04:44
Путин оценил достижения России в Сирии
Политика
02:00
Западные спецслужбы атаковали «Яндекс»
Интернет Наука и техника
05:01
Кикабидзе выдвинул условие для возвращения в Россию
В мире Кавказ
01:47
Путин ответил на вопрос о преемнике
Политика
02:05
Зеленский по-русски обратился к Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение