ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в столице Туниса

Два террориста-смертника атаковали полицейских в Тунисе, столице одноименного государства, 27 июня. В результате погиб офицер полиции, несколько человек пострадали. Первый террорист привел взрывное устройство в действие возле полицейского автомобильного патруля на улице Шарля де Голля в центре города. Второй вскоре после этого таким же образом напал на полицейский участок в районе Аль-Каржани.