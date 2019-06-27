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Ненавижу вас: в Болгарии хозяин кафе оплевал россиянку 

Рамблер 19 минут назад
Фото: depositphotos.com
В Болгарии хозяин кафе толкнул и оплевал туристку из России, пишет Life.ru.
Инцидент произошел в городе Солнечный берег. Причиной конфликта стала огороженная территория кафе Coco Loco Bar-Grill, через которую россиянке и ее детям пришлось пройти, чтобы не выходить на проезжую часть.
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Когда они проходили мимо кафе, подбежал мужчина, и, представившись владельцем кафе, начал угрожать и оскорблять россиянку. Девушка попросила его успокоиться, но мужчина, услышав русскую речь, разошелся еще сильнее, начал хватать ее за руки и плюнул в лицо. Когда девушка попыталась пройти, он продолжил преследовать ее, выкрикивать русофобские замечания и плевать ей в спину.
Затем на помощь россиянке пришла подруга, она попыталась по-английски объяснить болгарину, что он поступает нехорошо, на что он ответил, что ненавидит Россию и пускает в свое заведение только украинцев.
Пострадавшая туристка обратилась с жалобой в Консульство РФ, которое перенаправило её заявление в местную полицию.
Комментарии33
Происшествия , В мире , Болгария
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