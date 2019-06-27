Ненавижу вас: в Болгарии хозяин кафе оплевал россиянку

Болгарии хозяин кафе толкнул и оплевал туристку из России , пишет Life.ru

Инцидент произошел в городе Солнечный берег. Причиной конфликта стала огороженная территория кафе Coco Loco Bar-Grill, через которую россиянке и ее детям пришлось пройти, чтобы не выходить на проезжую часть.

Когда они проходили мимо кафе, подбежал мужчина, и, представившись владельцем кафе, начал угрожать и оскорблять россиянку. Девушка попросила его успокоиться, но мужчина, услышав русскую речь, разошелся еще сильнее, начал хватать ее за руки и плюнул в лицо. Когда девушка попыталась пройти, он продолжил преследовать ее, выкрикивать русофобские замечания и плевать ей в спину.

Затем на помощь россиянке пришла подруга, она попыталась по-английски объяснить болгарину, что он поступает нехорошо, на что он ответил, что ненавидит Россию и пускает в свое заведение только украинцев.

Пострадавшая туристка обратилась с жалобой в Консульство РФ, которое перенаправило её заявление в местную полицию.