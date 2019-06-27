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В московском парке на женщину упала ветка 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Pixabay.com
Женщину госпитализировали из-за ветки, упавшей на неё в Воронцовском парке на юго-западе Москвы в результате порыва ветра, рассказала РИА Новости первый заместитель префекта Юго-Западного административного округа столицы (ЮЗАО) Елена Ломова.
Ранее в социальных сетях появились сообщения, что в столице бушует сильный ураган и что в Воронцовском парке на женщину упало дерево. Сообщается, что у нее множественные переломы, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.
"Там не дерево упало, а ветка. В Москве идут дождь, порывы ветра, всех предупредило МЧС, тем не менее женщина 59 лет гуляла по центральной аллее Воронцовского парка. При порыве ветра ветка живорастущей липы расщепилась и упала на нее. Женщину увезли в Первую Градскую", — сказала Ломова.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в столице нет урагана, местами идут дожди, ветер порывистый, но не ураганный, он не превышает 12 метров в секунду.
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Происшествия , Погода , МЧС , РИА Новости , Москва
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