В московском парке на женщину упала ветка

Женщину госпитализировали из-за ветки, упавшей на неё в Воронцовском парке на юго-западе Москвы в результате порыва ветра, рассказала РИА Новости первый заместитель префекта Юго-Западного административного округа столицы (ЮЗАО) Елена Ломова.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что в столице бушует сильный ураган и что в Воронцовском парке на женщину упало дерево. Сообщается, что у нее множественные переломы, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

"Там не дерево упало, а ветка. В Москве идут дождь, порывы ветра, всех предупредило МЧС, тем не менее женщина 59 лет гуляла по центральной аллее Воронцовского парка. При порыве ветра ветка живорастущей липы расщепилась и упала на нее. Женщину увезли в Первую Градскую", — сказала Ломова.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в столице нет урагана, местами идут дожди, ветер порывистый, но не ураганный, он не превышает 12 метров в секунду.