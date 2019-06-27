Названа причина крушения Ан-148 в Подмосковье

Комитет пришел к выводу, что экипаж воздушного судна принял ошибочные решения на этапе набора высоты в условиях недостоверных показаний приборов из-за обледенения, вследствие чего контроль над параметрами самолета был потерян, воздушное судно спикировало и столкнулось с землей.

«Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете», — говорится в отчете МАК.