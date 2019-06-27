Названа причина крушения Ан-148 в Подмосковье 

Причиной катастрофы самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года стали ошибочные действия экипажа. Об этом, как сообщает РИА «Новости», говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Комитет пришел к выводу, что экипаж воздушного судна принял ошибочные решения на этапе набора высоты в условиях недостоверных показаний приборов из-за обледенения, вследствие чего контроль над параметрами самолета был потерян, воздушное судно спикировало и столкнулось с землей.
«Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете», — говорится в отчете МАК.
11 февраля самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», следующий в Орск из московского аэропорта «Домодедово», разбился через 4 минуты после взлета. В результате крушения погиб 71 человек. В мае 2018 года авиакомпания «Саратовские авиалинии» прекратила работу.