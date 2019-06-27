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Мать спасавшей людей из Ан‐24 стюардессы рассказала о состоянии дочери 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Телеканал 360
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Бурятии, после чего загорелся. Стюардесса Елена Лапуцкая до последнего эвакуировала пассажиров и выбралась из лайнера одной из последних. Мама бортпроводницы Ирина Лапуцкая рассказала «360» о состоянии здоровья дочери.
«Она позвонила, что она жива и экипаж погиб — ребята. Но, говорит, людей всех спасла. Люди не погибли. Она получила переломы ребер и ноги перевязаны. Синяки, ссадины, но сейчас больше всего она страдает из-за того, что коллеги ее погибли. Но люди живы — это большое счастье, что люди все живы, кроме ребят двух», — поделилась Ирина.
По ее словам, телефон девушки сгорел в самолете, поэтому связаться с ней нет возможности, поэтому неизвестно, когда стюардесса вернется домой.
«Я сижу и жду — не знаю когда и что», — подчеркнула мама бортпроводницы.
Она также рассказала, что у Елены есть 18-летний ребенок. Все время работы стюардессой она проработала в авиакомпании «Ангара» и всегда любила свою профессию.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» направлялся из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром 27 июня. После взлета экипаж запросил аварийную посадку в аэропорту вылета. Во время приземления борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. Пожарным удалось ликвидировать огонь.
В это время в самолете находились 43 пассажира, которых успели эвакуировать. Также на борту было четверо членов экипажа, двое их них погибли. Жертвами столкновения стали пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начнет работу, чтобы установить причины произошедшей катастрофы.
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Происшествия , Межгосударственный авиационный комитет , Республика Бурятия
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