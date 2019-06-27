Мать спасавшей людей из Ан‐24 стюардессы рассказала о состоянии дочери

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Бурятии , после чего загорелся. Стюардесса Елена Лапуцкая до последнего эвакуировала пассажиров и выбралась из лайнера одной из последних. Мама бортпроводницы Ирина Лапуцкая рассказала «360» о состоянии здоровья дочери.

«Она позвонила, что она жива и экипаж погиб — ребята. Но, говорит, людей всех спасла. Люди не погибли. Она получила переломы ребер и ноги перевязаны. Синяки, ссадины, но сейчас больше всего она страдает из-за того, что коллеги ее погибли. Но люди живы — это большое счастье, что люди все живы, кроме ребят двух», — поделилась Ирина.

По ее словам, телефон девушки сгорел в самолете, поэтому связаться с ней нет возможности, поэтому неизвестно, когда стюардесса вернется домой.

«Я сижу и жду — не знаю когда и что», — подчеркнула мама бортпроводницы.

Она также рассказала, что у Елены есть 18-летний ребенок. Все время работы стюардессой она проработала в авиакомпании «Ангара» и всегда любила свою профессию.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» направлялся из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром 27 июня. После взлета экипаж запросил аварийную посадку в аэропорту вылета. Во время приземления борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. Пожарным удалось ликвидировать огонь.

В это время в самолете находились 43 пассажира, которых успели эвакуировать. Также на борту было четверо членов экипажа, двое их них погибли. Жертвами столкновения стали пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.