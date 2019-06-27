36 старателей пробрались на шахту ради добычи и погибли

Не менее 36 шахтеров-старателей, занимающихся кустарной добычей полезных ископаемых, погибли при обрушении шахты в провинции Луалаба на юге Конго . Об этом заявил губернатор региона Ричард Муей (Richard Muyej), передает Reuters.

По его словам, ЧП на шахте KOV, где добыча меди и кобальта велась открытым способом, произошло по вине нелегальных горняков. «Они затопили [шахту] и занялись незаконной разработкой», — сказал он.

Разработку шахты ведет Kamoto Copper Company (KCC), 75 процентов акции в которой принадлежит швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore — одному из крупнейших в мире. Его акции из-за ЧП упали на семь процентов.

По данным Glencore, число подтвержденных жертв — 19 человек. Отмечается, что они вели свою работу в двух галереях, которые в результате и обрушились.

В компании подчеркнули, что в последнее время старатели-нелегалы крайне активно проникали на объекты KCC: вплоть до 2 тысяч человек в день. Подобные инциденты ставят под угрозу как жизни этих людей, так и официальных сотрудников и сохранность оборудования. В этой связи КСС призвала занимающихся незаконной добычей шахтеров прекратить проникновения на промышленные объекты.

Reuters отмечает, что в шахтах на юге Конго работаю тысячи нелегальных старателей.