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36 старателей пробрались на шахту ради добычи и погибли 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Не менее 36 шахтеров-старателей, занимающихся кустарной добычей полезных ископаемых, погибли при обрушении шахты в провинции Луалаба на юге Конго. Об этом заявил губернатор региона Ричард Муей (Richard Muyej), передает Reuters.
По его словам, ЧП на шахте KOV, где добыча меди и кобальта велась открытым способом, произошло по вине нелегальных горняков. «Они затопили [шахту] и занялись незаконной разработкой», — сказал он.
Разработку шахты ведет Kamoto Copper Company (KCC), 75 процентов акции в которой принадлежит швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore — одному из крупнейших в мире. Его акции из-за ЧП упали на семь процентов.
По данным Glencore, число подтвержденных жертв — 19 человек. Отмечается, что они вели свою работу в двух галереях, которые в результате и обрушились.
В компании подчеркнули, что в последнее время старатели-нелегалы крайне активно проникали на объекты KCC: вплоть до 2 тысяч человек в день. Подобные инциденты ставят под угрозу как жизни этих людей, так и официальных сотрудников и сохранность оборудования. В этой связи КСС призвала занимающихся незаконной добычей шахтеров прекратить проникновения на промышленные объекты.
Reuters отмечает, что в шахтах на юге Конго работаю тысячи нелегальных старателей.
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Происшествия , Reuters , Конго
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