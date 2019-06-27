Криминальный платеж: в чем обвиняют основателя «Рольфа»

В офисы автодилера «Рольф» в Москве Санкт-Петербурге пришли сотрудники Следственного комитета . Компанию подозревают в выводе средств за рубеж по поддельным документов. Основатель компании Сергей Петров называет происходящее со своей политической позицией или возможным рейдерским захватом: ранее он уже получал предложение продать бизнес за половину стоимости.

С утра 27 июня в офисах автодилера «Рольф» в Санкт-Петербурге и Москве проходят обыски.

Представители компании сообщили, что около девяти утра в офисы и некоторые дилерские центры пришли сотрудники Следственного комитета, которые предъявили постановление на обыски. В спецоперации участвует также управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ

В настоящее время центральный офис автодилера в Москве на Алтуфьевском шоссе, 31, закрыт для посетителей,

сообщает «Интерфакс». Шлагбаумы и ворота для проезда на территорию центрального офиса зак