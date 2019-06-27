Основатель «Рольфа» решил не возвращаться в Россию

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров , которого подозревают в махинациях на сумму 4 млрд рублей, заявил, что не намерен возвращаться в Россию из-за границы.

«Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую», — заявил Петров в комментарии газете «Ведомости», принадлежащей семье бизнесмена Демьяна Кудрявцева.

Петров заявил, что отрицает претензии следствия и связывает обыски и последующее за ними уголовное дело с возможным рейдерским захватом.

«Я могу предположить рейдерский захват: предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день. Последний раз — пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать», — сказал Петров.

Основатель «Рольфа» посетовал, что проверки и обыски в компании помешали работе дилерских центров, где трудятся 8,5 тысяч человек.

«Это совершенно ненужные действия. [Я] всегда ориентировал компанию на совершенно честную игру», — сказал он.