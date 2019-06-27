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«Удар — случайный»: судья избежала наказания 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Судья Светлана Дубовик ударила женщину по лицу случайно, а конфликт, в ходе которого это произошло, был обоюдным. К такому выводу, как сообщает «Коммерсант», пришли в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю и отказались возбуждать против судьи дело.
Светлана Дубовик — судья Динского райсуда края. В мае в станице Динской пьяный, по мнению очевидцев, водитель машины, внутри которой она находилась, потребовал от местной жительницы Людмилы Пономаренко убрать ее автомобиль.
В ходе последовавшего конфликта, как свидетельствует снятое Пономаренко видео, Дубовик ударила ее в область головы правой рукой.
Сегодня краснодарское управление СК вынесло постановление об отказе в возбуждении против судьи дела. Следователи сочли, что конфликт был обоюдным, а удар по лицу — случайным. По их мнению, Дубовик отмахнулась от поднесенного чересчур близко к ее лицу смартфона Пономаренко и задела лицо женщины.
На завтра в Квалификационной коллегии судей Краснодарского края запланировано рассмотрение инцидента с Дубовик. Ранее это не было возможно по причине взятого судьей больничного.
Комментарии
Происшествия , Людмила Пономаренко , СКР , Краснодарский Край
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