В Сочи задержали вора, которого приняли за Цапка

Полиция задержала в Сочи находящегося в федеральном розыске человека, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщил РИА Новости в четверг представитель прокуратуры Краснодарского края

"Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи", — рассказали в прокуратуре.

Полиция расследует в его отношении несколько уголовных дел: ему вменяют четыре кражи, в том числе квартирные, в Кореновском районе Кубани, а также хищение сотового телефона из автомобиля "Газель" в станице Выселки.

"В ближайшее время в Кореновском районом суде с участием представителя прокуратуры будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Ход предварительного расследования поставлен прокуратурой на контроль", — добавили в ведомстве.

В начале июня появление фотографии Никифорова произвело на жителей станицы Кущевская сильное впечатление. В мужчине, который случайно попал на фото с места одного из ДТП в Сочи, потерпевшие от действий кущевской банды узнали самого Цапка.

В прокуратуре впоследствии заявили, что это некий Виталий Никифоров, уроженец Бишкека, находящийся в федеральном розыске за кражу. Сразу поймать его, однако, не удалось. Как заявлял РИА Новости в региональной прокуратуре, Никифоров, "будучи неглупым человеком, стал прятаться".