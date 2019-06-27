Появилось видео тушения горящего Ан-24

Следственный комитет опубликовал видео тушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который аварийно сел в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии

На кадрах лайнер со сломанными шасси находится за пределами посадочной полосы и полностью охвачен огнем, с нескольких сторон его тушат пожарные.

Авиакатастрофа произошла утром 27 июня. Самолет, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в Нижнеангарске из-за отказа двигателя. В произошедшем на борту пожаре погибли пилот и бортмеханик. Спаслись 43 пассажира и два члена экипажа.