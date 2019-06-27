Пассажирский самолет экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Пассажирский самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом пишет BBC News.

В своем официальном Twitter-аккаунте авиакомпания Air India объявила, что самолет совершил вынужденную посадку из-за сообщения о бомбе, однако вскоре твит был удален.

По информации Министерства обороны Великобритании, истребители «Тайфун» сопровождали самолет во время снижения. К месту посадки направлены экстренные службы.