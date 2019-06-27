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Пассажирский самолет экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе 

Lenta.ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Пассажирский самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом пишет BBC News.
Лайнер следовал рейсом AI191 из Мумбаи, Индия, в Ньюарк, США.
В своем официальном Twitter-аккаунте авиакомпания Air India объявила, что самолет совершил вынужденную посадку из-за сообщения о бомбе, однако вскоре твит был удален.
По информации Министерства обороны Великобритании, истребители «Тайфун» сопровождали самолет во время снижения. К месту посадки направлены экстренные службы.
В марте самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Бахрейна в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Баку из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Пилот принял решение о посадке после того, как ему передали записку о бомбе, которую нашли в туалете.
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Происшествия , Катастрофы , Уральские авиалинии , BBC News , Индия , Мумбаи , США
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