Пассажирский самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом пишет BBC News.
В своем официальном Twitter-аккаунте авиакомпания Air India объявила, что самолет совершил вынужденную посадку из-за сообщения о бомбе, однако вскоре твит был удален.
По информации Министерства обороны Великобритании, истребители «Тайфун» сопровождали самолет во время снижения. К месту посадки направлены экстренные службы.
В марте самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Бахрейна в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Баку из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Пилот принял решение о посадке после того, как ему передали записку о бомбе, которую нашли в туалете.