Сотрудники Федеральной службы безопасности 27 июня пришли с обысками в центральный офис «Рольфа» на Алтуфьевском шоссе. Об этом «Коммерсанту» рассказали двое сотрудников компании, которых «отпустили покурить».
«Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах», — сказал один из работников, не сумев объяснить, где именно люди в масках проводят обыски.
Со слов руководителя PR-направления «Рольфа» Павла Носова, в некоторые дилерские центры пришли представители Следственного комитета.
«Юристы изучают и знакомятся с документами. ТЦ работают в штатном режиме», — сказал он изданию.
Дилерский центр на Алтуфьевском шоссе продолжает работать. Его директор узнала об обысках от «Коммерсанта». Она уточнила, что клиенты не приходят в центральный офис.
По данным издания, следственные действия могут проводиться в «Рольф-Юг» на Профсоюзной и дилерском центре «Звезда столицы», который расположен на Варшавском шоссе.
Компания «Рольф» основана в 1991 году бизнесменом Сергеем Петровым. В 2018 году выручка «Рольфа» составила 229,7 млрд рублей.