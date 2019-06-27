ФСБ пришла с обысками к крупнейшему в России автодилеру

Сотрудники Федеральной службы безопасности 27 июня пришли с обысками в центральный офис «Рольфа» на Алтуфьевском шоссе. Об этом «Коммерсанту» рассказали двое сотрудников компании, которых «отпустили покурить».

«Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах», — сказал один из работников, не сумев объяснить, где именно люди в масках проводят обыски.

Со слов руководителя PR-направления «Рольфа» Павла Носова, в некоторые дилерские центры пришли представители Следственного комитета

«Юристы изучают и знакомятся с документами. ТЦ работают в штатном режиме», — сказал он изданию.

Дилерский центр на Алтуфьевском шоссе продолжает работать. Его директор узнала об обысках от «Коммерсанта». Она уточнила, что клиенты не приходят в центральный офис.

По данным издания, следственные действия могут проводиться в «Рольф-Юг» на Профсоюзной и дилерском центре «Звезда столицы», который расположен на Варшавском шоссе.