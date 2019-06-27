Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ пришла с обысками к крупнейшему в России автодилеру 

Forbes.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Ведомости / ТАСС
Сотрудники Федеральной службы безопасности 27 июня пришли с обысками в центральный офис «Рольфа» на Алтуфьевском шоссе. Об этом «Коммерсанту» рассказали двое сотрудников компании, которых «отпустили покурить».
«Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах», — сказал один из работников, не сумев объяснить, где именно люди в масках проводят обыски.
Со слов руководителя PR-направления «Рольфа» Павла Носова, в некоторые дилерские центры пришли представители Следственного комитета.
«Юристы изучают и знакомятся с документами. ТЦ работают в штатном режиме», — сказал он изданию.
Дилерский центр на Алтуфьевском шоссе продолжает работать. Его директор узнала об обысках от «Коммерсанта». Она уточнила, что клиенты не приходят в центральный офис.
По данным издания, следственные действия могут проводиться в «Рольф-Юг» на Профсоюзной и дилерском центре «Звезда столицы», который расположен на Варшавском шоссе.
Компания «Рольф» основана в 1991 году бизнесменом Сергеем Петровым. В 2018 году выручка «Рольфа» составила 229,7 млрд рублей.
Forbes.ru: последние новости
В Бурятии при посадке сгорел пассажирский самолeт. Кадры с места крушения Опубликовано сделанное пассажиром видео крушения Ан-24 в Бурятии Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США
Комментарии1
Происшествия , Сергей Петров , ФСБ , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский по-русски обратился к Путину39
Россия сообщит НАТО о неприятном12
Без Меланьи. Кто сопровождает Трампа в Осаке
Беспрецедентный шаг: Захарова о предложении Киеву141
Пока вы спали: Команда Зеленского решила перенести столицу189
Видео
04:30
Киев уйдет