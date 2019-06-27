Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центральный аппарат СК займется делом о крушении Ан-24 в Бурятии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дело об авиакатастрофе Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина направлено в центральный аппарат СК РФ, сообщает ведомство.
"По поручению председателя Следственного комитета России для наиболее полного, объективного и оперативного расследования уголовное дело об авиакатастрофе в Бурятии передано в ГСУ Следственного комитета РФ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин направил на место происшествия опытных криминалистов центрального аппарата СК, имеющих опыт расследования подобных происшествий.
Ранее СК завел дело о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" после катастрофы самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска.
По версии следствия, 27 июня в 10.30 по местному времени потерпел катастрофу самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту "Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск". При посадке самолёт выкатился за пределы ВПП и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся, погибли два члена экипажа.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Последние новости
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24 Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Александр Бастрыкин , СКР , Республика Бурятия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Команда Зеленского решила перенести столицу133
«Травили детей»: подробности инцидента с украинцами в Греции3
«Приказал раздеться и лечь»: что Хачатурян вытворял с дочерьми67
Россиянин устроил стрельбу в храме28
«Держитесь!»: появилось видео жесткой посадки Ан-2477
Видео
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Происшествия
03:38
Пока вы спали: Команда Зеленского решила перенести столицу
В мире
01:24
Замену пистолету Макарова впервые показали в деле
Оружие Армия
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
03:58
Почему Россия победила в ПАСЕ
Политика Статьи
01:24
Москвичей сдует ветер и побьет град
Погода Новости Москвы
01:09
«Держитесь!»: появилось видео жесткой посадки Ан-24
Катастрофы Происшествия
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
00:59
Число пострадавших в катастрофе с Ан‐24 выросло
Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение