«Приказал раздеться и лечь»: что Хачатурян вытворял с дочерьми

Опубликована стенограмма первых допросов сестер Хачатурян, в которых они подробно рассказали о многолетнем насилии со стороны отца, а также передали хронику убийства родителя. Ранее суд до 28 июля продлил сестрам Хачатурян меру пресечения в виде запрета определенных действий. Девушкам предъявили обвинение в окончательной редакции — им инкриминируют статью об убийстве по предварительному сговору, которая предусматривает до 20 лет колонии.

СМИ опубликовали стенограмму первых показаний сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего 57-летнего отца Михаила. В ходе допросов девушки подробно рассказали о жизни с родственником, домогательствах и издевательствах с его стороны, а также о дне, когда они совершили убийство. Хотя показания не датированы, известно, что девушки дали их во время одной из первых очных ставок.

Адвокат старшей из сестер Крестины — Алексей Липцер ознакомился с содержанием стенограммы. «Описания жизни девочек похожи с тем, что Крестина говорила в показаниях с моим участием», — сказал он «Газете.Ru». Юрист отметил, что Крестина дала еще более подробные и точные показания во время следующих допросов. Липцер подчеркнул, что первые показания девушки давали в присутствии государственных адвокатов.

Средняя сестра Ангелина в ходе первого допроса рассказала, что отец якобы домогался ее еще в 15-летнем возрасте — в 2014 году, когда они вдвоем летали в Израиль

«Через несколько дней, находясь в отеле, отец приказал мне раздеться и лечь на кровать, я со страху это сделала, после чего он также разделся и провел своим половым органом по моим половым органам, затем сказал, что я не его дочь и когда мне будет 18 лет я должна стать его женой.

На следующий день он заставил меня поцеловать его половой орган, после чего накричал на меня, сказав, зачем я это делаю. Мне было очень страшно, но ничего другого как подчиниться мне не оставалось», — говорится в стенограмме допроса, опубликованной телеграм-каналом Mash (орфография исходного текста сохранена — «Газета.Ru»).

Ангелина также сообщила, что домогательства продолжались в течение четырех лет. По ее словам, отец принуждал ее к оральному и анальному сексу, а также трогал ее в интимных местах.

«Он всегда говорил, что прелюбодействовать это грех и очень плохо, но так как мы его кровь и дочери, он может делать с нами все, что захочет, а мы должны всегда этому подчиняться», — рассказала девушка в ходе первых допросов.

Старшая сестра Крестина поделилась историей о том, как она пыталась свести счеты с жизнью из-за поведения отца. Она утверждала, что в 2016 году, когда они с сестрами и отцом отдыхали в Адлере, Михаил Хачатурян зашел к ней в комнату, разделся, приказал девушке лечь рядом и якобы заставил заниматься оральным сексом.

«Мне стало плохо, стала задыхаться, плакать, я выбежала. В это время практически у двери стояли сестра, я побежала к его сумке, в которой находились таблетки, вроде бы клоназепам, чтобы покончить жизнь самоубийством, но они вызвали «скорую», где мне промыли желудок. В больнице отец сказал, что я перепутала таблетки с ношпой и отравилась», — говорится в стенограмме.

Крестина также упомянула историю, произошедшую в Израиле в 2014 году — о ней же рассказывала и Ангелина. По ее словам, отец также заставлял ее заниматься с ним оральным сексом.

В ходе допроса Ангелина заявила, что рассказывала о приставаниях лишь своим сестрам. В то же время Крестина сказала, что о поведении мужчины знали три ее подруги.

Еще одной особенностью стенограммы является то, что зачастую показания девушек совпадают слово в слово. На вопросы «Газеты.Ru» о том, как именно проводились первые допросы, адвокат Алексей Липцер ответил, что пока не может комментировать эту информацию. До сих пор неизвестно, находились ли сестры в этот момент вместе или их допрашивали по отдельности.

Так, рассказ старшей и младшей сестер о дне убийства совпадает на 100%. Они сообщили, что за месяц до убийства Хачатурян начал испытывать головные боли и обратился в больницу, где врачи диагностировали ему проблемы с психикой. Как сообщили СМИ, мужчина действительно проходил лечение в Научно-практическом психоневрологическом центре имени Соловьева.

«После прохождения каких-то сеансов ему якобы становилось лучше, но все равно примерно 21 июля 2018 года он потребовал у Ангелины ему мастурбировать. Мы с сестрами устали от такой жизни, мы боялись к кому-либо обратиться, потому что у него везде были связи, мы боялись, так как знали, что ему все сойдет с рук», — заявила младшая сестра.

По ее словам, говорить о проблемах с отцом кому-то из родственников они тоже боялись, поскольку были уверены, что им никто не поверит. Вечером 27 июля девушки зашли в комнату к отцу, который спал в кресле. Ангелина встала за его спиной слева, держа молоток, а младшая сестра стояла справа с ножом. Одновременно девушки стали бить мужчину.

По данным стенограммы, младшая сестра нанесла ему не менее 35 ножевых ранений в область шеи и тела, а Ангелина — около 10 ударов по голове. Крестина распылила в лицо мужчине перцовый баллончик, чтобы дезориентировать его.

«Отец наверное не понимал, что происходит, так как начал он потерял ориентацию, начал говорить какие-то бредни, что надо умыться. Мне было жутко страшно и больно», — сказала Крестина.

В какой-то момент Ангелина выхватила нож у младшей сестры и ударила им отца в область сердца. Тот умер на месте. Уже на первых допросах сестры признались, что после убийства специально поранили себя, чтобы рассказать версию о самозащите: якобы отец напал на них с ножом, а они случайно убили его в ходе драки.

Сейчас сестрам предъявлены обвинения в окончательной редакции по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Девушкам грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Обвинение утверждает, что все сестры принимали участие в инкриминируемом им преступлении. Кроме того, в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Расследование дела пока не завершено.

Между тем защита сестер считает, что дело против девушек нужно вести по статье «О самообороне». 26 июня 2019 года суд продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий для всех трех сестер. В суде все стороны, включая самих девушек, поддержали продление меры пресечения.