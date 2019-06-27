«Была паника»: пассажир о крушении Ан-24

Telegram-канал 112 опубликовал рассказ одного из пассажиров самолёта Ан-24, разбившегося в аэропорту Нижнеангарска. Мужчина сообщил, что послужило причиной пожара и как проходила эвакуация людей из салона.

Вячеслав Першин заявил, что на подлёте к Нижнеангарску за 20 минут до посадки выключился левый двигатель самолёта. При посадке экипажу воздушного судна не хватило длины посадочной полосы, чтобы остановить борт.

«Мы проехали всю полосу, выехали за территорию и врезались в здание. Ударились правым двигателем, и он загорелся. Правый бок весь полыхал», — подчеркнул Першин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Мужчина уверяет, что его место находилось около запасного выхода, поэтому он первым делом начал помогать эвакуации остальных пассажиров.

«Была паника и толкучка. В итоге, была пара с ребенком, их относительно долго не пропускали. Потом вроде как вытащили. За ними вылез я, так как пытался помогать», — отметил пассажир.

Першин заявил, что, вылезая из запасного выхода, который находился около левого двигателя, все пассажиры промокли в керосине. Спустя 10 минут силовой агрегат взорвался.

Инцидент произошёл утром 27 июня. Пассажирский лайнер Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс «Нижнеангарск — Улан-Удэ» вынужден был вернуться в аэропорт из-за технических неполадок. По данным РИА Новости, у экипажа самолёта возникли проблемы в процессе посадки.

Позже Telegram-канал Mash сообщил предварительную причину крушения самолёта. Эксперты полагают, что воздушное судно совершило посадку в условиях отказа одного из двигателей, который перестал работать за 20 километров до приземления.

ТАСС сообщает, что в момент происшествия на борту находились 47 человек, из них пять членов экипажа. В результате погибли пилот воздушного судна и бортмеханик, 22 человека пострадали, 7 из них были госпитализированы с различными травмами.