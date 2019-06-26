Суд Петербурга смягчил наказание главарю тамбовской ОПГ

Санкт-Петербургский городской суд в среду, рассмотрев апелляционную жалобу, на полгода смягчил наказание бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), которого в марте признали виновным в создании тамбовской ОПГ и по совокупности ранее полученных наказаний приговорили к 24 годам колонии. Об этом ТАСС сообщил адвокат Барсукова Константин Кузьминых.

"Горсуд усмотрел нарушение в решении Куйбышевского районного суда, который путем сложения и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам. Непосредственно в сложении и была найдена ошибка. Теперь у Барсукова — 23 года и шесть месяцев колонии", — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что адвокаты Барсукова не согласны с тем, что суд при вынесении решения сослался на показания свидетелей, которые в свою очередь ссылались на обстоятельства, не исследованные в суде. Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта вынес приговор по делу о создании тамбовской ОПГ. Сторона обвинения просила суд приговорить Барсукова к 24 годам и шести месяцам колонии.

В ноябре 2009 года Барсуков был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге, в марте 2015 года осужден на 15 лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года он был признан виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева в 2006 году и приговорен к 23 годам заключения. Так, по совокупности ранее полученных наказаний Барсуков с учетом дела о создании преступного сообщества получил 24 года колонии строгого режима, а также был приговорен к штрафу в 1 млн рублей.

До октября 2017 года бизнесмен содержался в московском изоляторе "Матросская Тишина", потом его доставили в Петербург, где начали слушать дело о создании преступного сообщества. Кроме того, в апреле этого года Барсукову предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой. Свою вину он не признал.