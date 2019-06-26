«Будто прилетела бомба»: страшный взрыв в сердце Вены

В центре Вены прогремел мощный взрыв, который частично обрушил несколько этажей жилого дома. По данным представителей пожарно-спасательной службы, пострадали 10 человек — четверо из них получили серьезные ранения. В разрушенном здании могут по-прежнему находиться люди, однако сведений о погибших на данный момент нет. Как отмечают очевидцы, в прилегающих домах выбило стекла в окнах. Предварительная причина взрыва — утечка бытового газа.

Десять человек пострадали в результате взрыва в жилом доме, расположенном в столице Австрии Вене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение австрийской полиции.

По данным представителей пожарно-спасательной службы, в настоящий момент известно о четверых пострадавших, получивших серьезные ранения. Кроме того, легкие повреждения диагностированы еще у шестерых.

Как уточнили в российском посольстве в Вене, данных о россиянах, пострадавших во время взрыва, пока не поступало.

Спасатели продолжают разбирать завалы — под ними по-прежнему могут находиться люди. «Наши данные пока совпадают с данными пожарной команды, однако исключать смерти пока не стоит», — заявил пресс-секретарь венской скорой помощи.

Наиболее вероятной причиной взрыва, по версии пожарных, является утечка газа бытового газа. Произошедшее стало причиной обрушения сразу нескольких этажей здания. «Как будто бомба пробила огромную дыру в фасаде», — цитирует слова одного из пожарных агентство Reuters.

Взрывная волна повредила еще один жилой дом, который стоял ближе всех, а также выбила стекла во всех близлежащих зданиях. По словам очевидцев, взрыв ощущался даже на соседних улицах. В настоящий момент они оцеплены полицией, из близлежащих домов эвакуированы люди. На месте работают специальные службы.

В конце мая еще один взрыв прогремел при взрыве неизвестной посылки на улице Виктора Гюго в центре Лиона. Инцидент произошел перед пекарней, недалеко от площади Белькур. Тогда ранения получили восемь человек — при этом одной из пострадавших оказалась восьмилетняя девочка.

По информации французских СМИ, которые ссылались на правоохранительные органы , предполагаемый преступник около 17:30 на велосипеде привез на место взрыва сверток, начиненный болтами и шурупами. Он положил бомбу на пешеходную часть перед пекарней Brioche Doree.

«Был оглушительный хлопок. Я не видел взрыва, но я услышал громкий, громкий звук», — говорит Алексис Сайллан, администратор гостиницы, расположенной возле места взрыва.

По словам мужчины, он подошел к окну и увидел, как люди в панике разбегаются и кричат. «Вскоре полиция сказала, что это была бомба. Она попросила нас закрыть гостиницу, не выходить и не открывать окна», — добавил он.

В результате по поручению прокурора Лиона — третьего по величине городе Франции — было начато расследование по факту попытки умышленного убийства. В розыск по подозрению в причастности к преступлению был объявлен мужчина в возрасте от 30 до 35 лет. Согласно изображениям с камер видеонаблюдения, злоумышленник был одет в маску, темные очки, черный свитер и светлые бермуды.

«Произошла атака, все это знают. Я пока не могу квалифицировать произошедшее. Хорошо, что нет жертв. Все мои мысли о раненых и их семьях», — приводила газета Le Figaro слова президента Франции Эмманюэля Макрона.

Впоследствии депутат Национального собрания Франции, лидер националистической политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен назвала взрыв терактом. «Я соболезную раненым в результате взрыва в Лионе, необходимо будет пролить свет на обстоятельства этого теракта», — написала она в твиттере.

В январе нынешнего года взрыв также прогремел в Париже. Спокойная жизнь булочной на улице Тревиз была нарушена примерно в девять часов утра по местному времени. Изначально в четырехэтажном здании, где располагалась пекарня, произошло возгорание, однако приехавшие на место пожарные не успели предотвратить его последствия — прогремел взрыв.

Он полностью уничтожил помещения булочной, расположенные на первом этаже. В результате инцидента погибли три человека, ранения получили более 20 человек. От взрыва в булочной пострадали также четыре близлежащих улицы, во многих домах вылетели стекла и сломались рамы. Причиной произошедшего стала утечка газа.