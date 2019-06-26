Московского отравителя заподозрили в растлении малолетних

Мурата Сабанова, которого называют «московским отравителем» за серию грабежей в центре столицы, заподозрили в возможных случаях растления несовершеннолетних. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

В настоящий момент следователи проверяют информацию о том, что Сабанов может быть причастен к растлению двух несовершеннолетних девочек.

В центре Москвы была совершена серия краж. Пострадавшие описывали схему преступника одинаково: неизвестный подходил к ним на улице и, представившись Муратом, предлагал газированный напиток. После этого жертвам становилось плохо, они теряли сознание, а в это время злоумышленник забирал у них ценные вещи.

Одной из жертв нападения стала фоторедактор издания The Village Людмила Чижова. Злоумышленник орудовал преимущественно в Басманном районе, недалеко от Чистых прудов, где часто собираются компании молодежи.

Позже полиция задержала 26-летнего подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Его обвинили в краже у трех человек ценностей на общую сумму более 80 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в квартире подозреваемого прошли обыски, в ходе которых были обнаружены феназепам, трамадол и клозапин.

В среду, 26 июня, Таганский суд Москвы арестовал Сабанова на два месяца. Его адвокат уже заявил, что намерен обжаловать арест.