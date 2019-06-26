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Суд арестовал столичного отравителя 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Таганский суд Москвы арестовал Мурата Сабанова. Он обвиняется в серийном отравлении москвичей с целью ограбления, возбуждены семь уголовных дел по статье «разбой», передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
Сабанов в суде попросил, чтобы его не заключали под стражу, так как скрываться не собирается и сам пришел к следователю.
Адвокат Сабанова Маргарита Корева в суде попросила не отправлять его в СИЗО. Она рассказала, что он сам явился в следственный отдел, без вызова следователя, и только со второго раза у него взяли показания. По её словам, Сабанов уже пять лет проживает в Москве и занимается перевозками, но по сей день живёт в хостеле.
Сам обвиняемый заявил, что частично признаёт свою вину.
На заседании также присутствовала адвокат потерпевшей Людмилы Чижовой Оксана Опаренко. Она поддержала ходатайство следствия.
Назначить Сабанову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 25 августа, — огласил решение судья.
«Серийный отравитель» объявился в Москве в начале июня. Он промышлял в центре города, в том числе на Хохловской площади и на Чистых прудах. 26-летний житель Кабардино-Балкарии знакомился с подвыпившими прохожими и угощал их напитком. Позже экспертиза установила, что в него были подмешаны феназепам и клозапин. От его действий пострадало по меньшей мере 11 человек, многие из них попали в реанимацию.
Ранее News.ru рассказал историю пострадавшего, которого угостили отравленной газировкой.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Москва
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