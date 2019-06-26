Два дня взаперти: мать бросила ребенка с мертвым отцом

Красноярском крае едва не погиб двухлетний мальчик, который в течение нескольких дней просидел в квартире с мертвым отцом. Соседи заметили, что из помещения постоянно доносится детский плач, и вызвали полицию. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Его мать узнала о произошедшем из СМИ и сама пришла в полицию. По ее словам, она ушла из дома после сильной ссоры с мужем. По предварительным данным, семья была благополучной.

В городе Назарове Красноярского края двухлетний мальчик несколько суток провел один в квартире с телом отца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Соседи заметили, что из квартиры на первом этаже постоянно доносился детский плач. Сначала они подумали, что ребенка оставили одного дома, однако на следующий день крики не прекратились — мальчик плакал, скребся в двери и дергал за ручку, пытаясь выйти. Тогда соседи вызвали полицию.

Правоохранители вскрыли окно и залезли в квартиру, где нашли ребенка двух лет, а рядом мертвого 43-летнего мужчину. Поскольку на улице было жарко, в помещении стоял сильный трупный запах.

По предварительной информации, малыш был один в квартире в течение двух дней. Правоохранители сообщили, что на теле мужчины не обнаружены следы насилия, однако точную причину и время его смерти установят эксперты.

Сайт kp.ru со ссылкой на источники сообщает, что пока ребенок находился в квартире, он смог самостоятельно отыскать продукты в холодильнике и съесть их. Квартира была в приличном состоянии. Силовики предполагают, что семья обеспечивала ребенка всеми необходимыми вещами. В полиции также добавили, что семья не состояла на учете как неблагополучная.

Мальчика отправили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать ребенка узнала о произошедшем из СМИ и сама пришла в полицию на следующий день, 26 июня. По предварительным данным, она поссорилась с мужем и ушла из дома, оставив сына с отцом. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Похожая история в феврале 2019 года произошла и в Бурятии. Тогда четырехлетний мальчик из Улан-Удэ провел трое суток взаперти с умершей бабушкой. В пресс-службе управления МВД по региону сообщали, что воспитатели детского сада забили тревогу, когда мальчик перестал посещать дошкольное учреждение. Директор садика отправила воспитательницу в квартиру, где ребенок проживал с бабушкой. Когда ей никто не открыл дверь, сотрудники детского сада вызвали полицейских, которые вскрыли квартиру и обнаружили ребенка.

Выяснилось, что за три дня, которые мальчик провел в квартире с телом бабушки, он чуть не умер от сильного истощения и обезвоживания. Ребенок выпил лишь бутылку воды и съел несколько конфет. Впоследствии мальчика госпитализировали.

71-летняя бабушка являлась его опекуном. Известно, что семья была благополучной, мальчика обеспечивали всем необходимым. Его мать погибла в 2016 году, информации об отце нет.

После происшествия опеку над ребенком решила оформить родная тетя по материнской линии. «Как только она узнала о трагедии, сразу сказала, что заберет его себе и начала оформлять документы. Так что в ближайшее время ребенок вновь будет жить в благополучной семье», — сообщили сайту kp.ru в пресс-службе Минсоцзащиты Бурятии

История мальчика из Улан-Удэ закончилась благополучно, однако не всегда родственники и другие взрослые проявляют бдительность, что приводит к трагедии. 20 февраля жительница Кирова пришла поздравить свою трехлетнюю внучку с днем рождения и обнаружила ее мертвой. Судебно-медицинская экспертиза установила, что малышка погибла из-за обезвоживания.

Согласно предварительной информации СКР, 21-летняя мать девочки оставила ее одну дома на неделю. Женщину арестовали и предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Ребенок проживала в квартире с антисанитарными условиями, мать долгое время не исполняла обязанности по воспитанию и содержанию дочери, отметили в СКР

Областная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении органов опеки. Соцработников подозревают в халатности при организации контроля за ребенком. Кроме того, стало известно, что участковый уполномоченный и подразделение по делам несовершеннолетних не организовывали профилактическую работу с матерью погибшей девочки.

Больница, где состоял на учете ребенок, также проявила халатность в отношении ребенка, считают правоохранители. В ходе проверки следователи изучили медицинскую карту несовершеннолетней и пообщались с участковой медсестрой. Кировская клиническая больница №7 не вела контроль за здоровьем погибшей девочки. По данным силовиков, врачи перестали посещать семью в декабре 2016 года.