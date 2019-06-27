Пойман новый отравитель

Тверской области арестовали местного жителя, которого следователи подозревают в серийных ограблениях пассажиров подмосковных электричек. Вероятный преступник травил своих жертв психотропными веществами. Один из пострадавших погиб, сообщает сайт Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным правоохранителей, 9 февраля 2019 года в тамбуре электропоезда, выполнявшего маршрут «Подслнечная — Москва », был обнаружен пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения. 54-летний мужчина был госпитализирован. Медики поместили пострадавшего в реанимацию, однако спустя два часа он скончался. Позже эксперты обнаружили в организме погибшего содержание психотропного вещества — клозапина, который явился причиной смерти.

«При этом обнаруженная в крови концентрация клозапина относится к критической, при которой риск наступления смерти от острого отравления в сочетании с алкоголем весьма вероятен», — говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что при себе у погибшего не было обнаружено ни денег, ни ценных вещей. Следователи завели уголовное дело. В течение нескольких месяцев были проведены несколько судебных экспертиз. В результате сыщикам удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался житель Твери, ранее судимый за убийства и разбои, у которого были обнаружены вещи и ценности предполагаемых жертв ограблений. 22 июня на время расследования вероятный преступник был заключён под стражу.

Ранее столичные полицейские задержали жителя Москвы, который, по версии следствия, который перед тем, как обворовать своих жертв, предлагал им выпить отравленный напиток. Правоохранители заявили, что количество пострадавших от рук мужчины превышает два десятка человек.

Впервые о действиях московского отравителя сообщило издание The Village. От рук злоумышленника пострадала фоторедактор Людмила Чижова. Девушка после выпитого напитка три дня провела в состоянии искусственной комы с подключением аппарата искусственной вентиляции лёгких. Жертвы отравителя рассказали, что к большим компаниям присоединялся незнакомый молодой человек, который, в процессе общения угощал пострадавших напитком, после чего они теряли сознание и лишались ценностей.

Правоохранители предъявили обвинения жителю столицы Мурату Сабанову, который рассказал, о способе «отключения» своих потенциальных жертв. По словам молодого человека, он предлагал им выпить лимонад или слабоалкогольный коктейль, в которые изначально замешивал фенозепам — лекарственное средство, обладающее снотворным и седативным действием.