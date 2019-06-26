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Участник провокации ВСУ в Черном море сыграл свадьбу в московском СИЗО 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Моряк Виктор Беспальченко, арестованный после провокации украинских военных кораблей в Черном море, устроил свадьбу с невестой Татьяной на территории московского СИЗО, сообщил его адвокат Николай Полозов.
"Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров мечта молодых осуществилась, и сегодня они расписались", — написал он на своей странице в Facebook.
Он добавил, что после короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для свидания — под присмотром сотрудников СИЗО.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.
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Комментарии1
Происшествия , Украина , Виктор Беспальченко , Петр Порошенко , Николай Полозов , Владимир Путин , СБУ , ФСИН
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