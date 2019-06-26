МВД ДНР назвало имена причастных к убийствам Захарченко и Павлова

"Правоохранительным органам ДНР известны подразделения спецслужб Украины и их сотрудники, причастные к организации террористических актов в Донбассе. В частности, пятое управление департамента контрразведки (ДКР) СБУ, которое создавалось при активном участии ЦРУ США. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к преступлениям в Донбассе. В частности, могу отметить Сергея Моторина, выходца с Донбасса. В настоящее время является помощником начальника пятого управления ДКР. Именно на нем кровь героев ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова", — цитирует представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

По данным МВД, к убийству Захарченко также причастен Андрей Байдала с позывным Швед. Он отдавал приказы совершать убийства на территории республики. Среди прочих лиц, которые могут быть причастны к терактам на территории ДНР, начальник пятого управления Роман Червинский, его заместители Максим Попов Александр Поклад . Их работу, как отметили правоохранители ДНР, курирует Алексей Петров , до последнего времени возглавлявший указанный департамент, а впоследствии назначенный заместителем главы СБУ.

Глава ДНР Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка 31 августа 2018 года. Командир подразделения "Спарта" Арсен Павлов погиб также при взрыве в Донецке 16 октября 2016 года.