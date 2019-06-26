Осквернена могила известного режиссера

Вандалы надругались над захоронением актера и режиссера Александра Таирова , оторвав с памятника бронзовую фигурку героини античной мифологии Федры и выставив ее на продажу. Музейный работник Александр Савинов обнаружил пропажу на сайте антикварной барахолки и сообщил об этом в правоохранительные органы

Музейный работник Александр Савинов рассказал, что на сайте антикварной барахолки он обнаружил бронзовую фигурку героини античной мифологии Федры, оторванную с надгробия актера и режиссера Александра Таирова.

Увидев вещь вживую, у москвича не осталось сомнений по поводу ее происхождения, сообщают «Известия».

«У торговца-металлиста среди старых самоварных конфорок и ручек, на земле, я увидел этот барельеф. Я поторговался, и мне в итоге удалось забрать барельеф. Дома я внимательно изучил историю этой вещи, узнал, кто автор, и пошел в ОВД писать заявление», — поделился Савинов.

Музейный работник рассказал, что архитектором надгробия великого режиссера является Евгений Розенблюм , а украденный барельеф был создан известным скульптором Давидом Народицким. По мнению Савинова, вдохновением автора на создание фигурки послужили фотографии супруги Таирова Алисы Коонен в образе Федры, сделанные в начале 1920-х годов. Согласно данным специалиста, памятник режиссера входит в список объектов культурного наследия России и находится под защитой государства.

«После похода в полицию я отправился в администрацию кладбища. Там мне сказали, что в курсе пропажи», — поделился Савинов.

Находясь на кладбище, он сделал несколько снимков памятника, на котором помимо барельефа Федры отсутствуют все буквы отчества Таирова и цифра «1» из даты его смерти.

Музейный работник назвал своей главной целью усиление внимания государства к осквернению захоронений.

В настоящее время Савинов планирует добиться возбуждения уголовного дела и расследования случившегося. Согласно информации источника в правоохранительных органов, уже «проводится проверка в соответствии со ст. 144–145 УПК РФ, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение».

Народный артист РСФСР Александр Таиров был советским и российским театральным актером и режиссером. В 1914 году он создал первый Камерный театр, который просуществовал до 1949 года. Поставленная Таировым трагедия «Федра» французского драматурга Жана Расина стала самым известным спектаклем режиссера. Главную роль в постановке исполнила его супруга, актриса Алиса Коонен.

Ранее заслуженный артист России Станислав Садальский написал в инстаграме о том, что неизвестные раскопали могилу актрисы Ирины Макаровой и оторвали цифры с надгробия.

«Три года назад не стало нашей любимой подруги Иры Макаровой (Кошки, как все ее называли). Прошлым летом ее дочь Оля ко дню памяти поставила памятник на могиле мамы — настоящее произведение искусства, с маками в стиле модерн из смальтовой мозаики. Надгробие уникальное, подобных на этом, да и на других кладбищах, я не видел», — рассказал артист.

По его словам, друзья и родные Макаровой порадовались, что тяжелый памятник будет невозможно украсть. Тем не менее, вандалы нашли другой способ надругаться над захоронением звезды.

«Вчера Оля была у мамы и пришла в ужас — земля около каждого надгробия разрыта до свай, цифры на памятнике оторваны. И это не вандалы, это просматривали с явной целью украсть», — считает артист.

В тот же день дочь актрисы Ольга Макарова написала в фейсбуке о том, что замечала на кладбище странных людей, которые подозрительно рассматривали необычный памятник на могиле.

«Сегодня была у мамы. И увидела, что люди присматриваются к памятнику. Готовятся украсть… Земля от всех надгробий отвалена, пытались снять кота (металлическая часть скульптурной композиции у могилы актрисы — «Газета.Ru»), но он очень надежно прикреплен, попробовали все подцепить — видимо, пока не получилось, отодрали половину одной цифры», — написала дочь звезды.

Женщина высказала уверенность в том, что воры собираются проверить украденные с надгробия цифры в ломбарде.