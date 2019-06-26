Погода в Японии: почти 115 тысяч японцев получили рекомендации эвакуироваться из-за ливней

Почти 115 тысяч жителей города Урасоэ в южной японской префектуре Окинава получили от властей рекомендации эвакуироваться, сообщил телеканал NHK в среду.

Рекомендации вызваны возросшей опасностью оползней из-за сильных дождей.

В настоящее время на значительной территории Японии наступил сезон так называемых "сливовых дождей". Однако синоптики отмечают, что сейчас ситуация осложняется тем, что в Тихом океане возникла область низкого давления, которая грозит переродиться в тайфун. Обрушившиеся на юг и юго-запад страны дожди могут стать предвестниками этого явления.