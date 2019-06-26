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Поездка в летний лагерь обернулась для школьницы параличом ног 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница Heidi Ganahl в Facebook
В американском штате Колорадо ребенка парализовало после укуса клеща. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Семилетняя Дженна Ганал (Jenna Ganahl) вернулась из летнего лагеря и через полторы недели начала чувствовать, что ее ноги не двигаются. Сначала мать девочки, Хайди (Haidi) подумала, что конечности ребенка просто затекли, однако, когда Ганал не смогла ходить, они обратились в больницу. Врачи поставили девочке диагноз клещевой паралич, при котором организм человека отравляется токсинами, вырабатываемыми слюной насекомого.
Специалисты не были уверены, что смогут удалить клеща, поэтому женщине с ребенком пришлось ждать около 12 часов. В итоге медики вытащили насекомое и обработали рану. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она идет на поправку. Хайди рассказала, что вытащила несколько паразитов из волос ребенка, однако могла не заметить оставшихся.
Женщина также предупредила других родителей, что важно внимательно следить за детьми, учитывая погодные условия в штате, которые способствуют распространению клещей. Она отметила, что своевременное лечение помогает избежать несчастных случаев и развития многих опасных заболеваний.
Ранее сообщалось, что укус клеща вызвал у британки паралич лицевого нерва и лишил возможности говорить на два года. Ее лицо начало сползать вниз, и она перестала чувствовать губу.
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