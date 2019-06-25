Возбуждено дело за попытку привязать ребенка к кровати в Морозовской больнице

Анна Кузнецова. В Морозовской больнице Москвы практикантку-второкурсницу отстранили от прохождения практики после попытки привязать к кровати ребенка, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России

«Насилие применяла к ребенку в одном из медучреждений студентка медколледжа второго курса. Она сразу была отстранена от прохождения практики в данном медучреждении. С ребенком занимался психолог благотворительной организации. Психологическое и физическое состояние ребенка нормализовано», — рассказал Кузнецова.

По ее словам, ребенок, которого практикантка пыталась привязать к кровати, и еще одна девочка попали в медицинское учреждение из приемной семьи. Это случилось после заявления воспитателя детского сада о возможном насилии над детьми, при этом в семье остался еще один ребенок, пишет «Интерфакс».

«Сейчас проводится доследственная проверка. Подозрение на насилие проверяется. Ужасает, что мы не можем обеспечить безопасность ни в родных, ни в приемных семьях, дети могут столкнуться с насилием и в медучреждениях, и многое зависит от тех, кто рядом и оказался неравнодушным», — добавила уполномоченный по правам человека.

Кузнецова выразила надежду, что медучреждение «сделает выводы из случившегося, чтобы повнимательнее следить за теми, кто приходит». Также она обещала принять все меры для обеспечения безопасности для детей.

«Сегодня в ходе мониторинга СМИ выявлен видеоролик, из которого следует, что медсестра одной из детских больниц в центре Москвы применяет физическую силу к малолетнему пациенту, а затем пытается привязать его к кровати. По поручению и.о. руководителя ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова с целью всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело», — сказала Иванова.

Она отметила, что видео инцидента попало в социальные сети. В настоящее время следователи устанавливают причины случившегося.