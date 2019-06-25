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В СК объяснили смерть многодетной матери в Нижегородском СИЗО 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Скончавшаяся в СИЗО Нижегородской области Наталья Ильина, арестованная судом по подозрению в мошенничестве, была ВИЧ-инфицированной, что вызвало осложнение ее состояния, по факту смерти проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель регионального следственного управления СК РФ.
Многодетная мать умерла от голода в СИЗО
Газета "Московский комсомолец" сообщила во вторник, что 61-летняя мать десятерых детей Ильина, задержанная в сентябре прошлого года по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости, скончалась в Нижегородском СИЗО-1 от голода. Произошло это ещё в начале мая.
В главном управлении УФСИН России по Нижегородской области подтвердили факт смерти следственно-арестованной Ильиной, однако озвучить подробности произошедшего отказались. Как отмечается в официальном сообщении на сайте ведомства, информация, опубликованная в газете "Московский комсомолец", о смерти Ильиной в следственном изоляторе Нижегородской области не соответствует действительности. В ближайшее время ведомство намерено предоставить подробный комментарий по данному факту.
"По данному факту организована доследственная проверка. По предварительной информации, женщина болела ВИЧ, от этого все остальные осложнения", — сказал собеседник агентства. -0-
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Происшествия , Наталья Ильина , СКР , ФСИН , РИА Новости , Московский комсомолец , Нижегородская Область
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