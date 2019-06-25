В СК объяснили смерть многодетной матери в Нижегородском СИЗО

Газета "Московский комсомолец" сообщила во вторник, что 61-летняя мать десятерых детей Ильина, задержанная в сентябре прошлого года по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости, скончалась в Нижегородском СИЗО-1 от голода. Произошло это ещё в начале мая.

В главном управлении УФСИН России по Нижегородской области подтвердили факт смерти следственно-арестованной Ильиной, однако озвучить подробности произошедшего отказались. Как отмечается в официальном сообщении на сайте ведомства, информация, опубликованная в газете "Московский комсомолец", о смерти Ильиной в следственном изоляторе Нижегородской области не соответствует действительности. В ближайшее время ведомство намерено предоставить подробный комментарий по данному факту.