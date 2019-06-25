Найдены следы пропавшей с миллионами кассирши 

В башкирском Салавате обнаружили автомобиль, на котором, предположительно, могла скрыться Луиза Хайруллина, похитившая более 20 млн рублей из банка.
Как сообщают «Вести-Башкортостан», машину нашли в гараже отца Хайруллиной. Внутри транспортного средства были обнаружены постельные принадлежности — предположительно, Хайруллина с мужем и детьми какое-то время прятались в машине или планировали это сделать.
Отец похитительницы заявил, что давно не заглядывал в гараж, а когда увидел там машину дочери, обратился в полицию. Сейчас автомобиль эвакуировали для проведения следственных действий.
Накануне у родственников Хайруллиной и ее мужа прошли обыски. Также у них был взят анализ ДНК.
27 мая 36-летняя Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в «Россельхозбанке», похитила из кассы 23 млн рублей и скрылась с мужем и двумя детьми.