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Найдены следы пропавшей с миллионами кассирши 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Рамблер
В башкирском Салавате обнаружили автомобиль, на котором, предположительно, могла скрыться Луиза Хайруллина, похитившая более 20 млн рублей из банка.
Как сообщают «Вести-Башкортостан», машину нашли в гараже отца Хайруллиной. Внутри транспортного средства были обнаружены постельные принадлежности — предположительно, Хайруллина с мужем и детьми какое-то время прятались в машине или планировали это сделать.
Отец похитительницы заявил, что давно не заглядывал в гараж, а когда увидел там машину дочери, обратился в полицию. Сейчас автомобиль эвакуировали для проведения следственных действий.
Накануне у родственников Хайруллиной и ее мужа прошли обыски. Также у них был взят анализ ДНК.
27 мая 36-летняя Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в «Россельхозбанке», похитила из кассы 23 млн рублей и скрылась с мужем и двумя детьми.
Происшествия , Россельхозбанк , Салават
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