Найдены следы пропавшей с миллионами кассирши

В башкирском Салавате обнаружили автомобиль, на котором, предположительно, могла скрыться Луиза Хайруллина, похитившая более 20 млн рублей из банка.

Как сообщают «Вести-Башкортостан» , машину нашли в гараже отца Хайруллиной. Внутри транспортного средства были обнаружены постельные принадлежности — предположительно, Хайруллина с мужем и детьми какое-то время прятались в машине или планировали это сделать.

Отец похитительницы заявил, что давно не заглядывал в гараж, а когда увидел там машину дочери, обратился в полицию. Сейчас автомобиль эвакуировали для проведения следственных действий.

Накануне у родственников Хайруллиной и ее мужа прошли обыски. Также у них был взят анализ ДНК.