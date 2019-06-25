В МВД объяснили, почему отпустили московского отравителя

Полицейские задержали московского отравителя еще после первых преступных эпизодов в начале июня, но отпустили его под подписку о невыезде, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что 8 июня в полицию поступило сообщение, что на Хохловской площади Москвы неизвестный пытается похитить имущество у находящихся в бессознательном состоянии граждан. По ее словам, подозреваемого доставили в отдел полиции, он пояснил, что взял вещи знакомых на временное хранение.

Волк отметила, что бригадами скорой медицинской помощи граждане были доставлены с места происшествия в медицинские организации, после выписки они обратились в отдел МВД по Басманному району Москвы. С ее слов, заявители сообщили, что на Хохловской площади к ним подошел молодой человек и угостил их газированным напитком, выпив который, они потеряли сознание, придя в себя, обнаружили пропажу денежных средств и телефонов.

"По указанным обстоятельствам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ. В ходе предварительного расследования подозреваемый в совершении преступлений задержан и дал признательные показания. Ему предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — заявила Волк, слова которой приводятся на сайте МВД.

О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом (возможно, феназепам) и, предположительно, похищенные вещи. Как сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, столичное надзорное ведомство взяло расследование на контроль.

Источник РИА Новости рассказал, что задержанным оказался Сабанов Мурат Заурович, он родился в августе 1992 года в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии. В Москве с 2015 года.

Издание The Village также писало, что жертвами отравителя стали более 20 человек, которых некий молодой человек угощал напитками в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил.