Появилось видео спасения Владимира Кличко с горящей яхты

Бывший украинский боксер Владимир Кличко опубликовал в своем Twitter видео спасения с загоревшейся яхты. Инцидент произошел во время переезда с испанского острова Ибица на Мальорку.

«Судьба слишком явно поняла мою просьбу об адреналине, и наш заплыв ночью в воскресенье закончился тем, что лодка загорелась. Семья и друзья были эвакуированы. Не беспокойтесь, все хорошо», — сообщил Кличко.

По предварительной информации, загорелось машинное отделение яхты. Кличко находился на яхте с родными и друзьями, все они были спасены испанской береговой охраной.