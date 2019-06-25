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Появилось видео спасения Владимира Кличко с горящей яхты 

Lenta.ru 1 час назад
Бывший украинский боксер Владимир Кличко опубликовал в своем Twitter видео спасения с загоревшейся яхты. Инцидент произошел во время переезда с испанского острова Ибица на Мальорку.
Пожар на яхте: Кличко чудом избежал смерти
«Судьба слишком явно поняла мою просьбу об адреналине, и наш заплыв ночью в воскресенье закончился тем, что лодка загорелась. Семья и друзья были эвакуированы. Не беспокойтесь, все хорошо», — сообщил Кличко.
По предварительной информации, загорелось машинное отделение яхты. Кличко находился на яхте с родными и друзьями, все они были спасены испанской береговой охраной.
Кличко — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. В последний раз он выходил на ринг в 2017-м, проиграв британцу Энтони Джошуа.
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