Мать десятерых детей умерла от голода в СИЗО

Она была задержана по подозрению в мошенничестве.

Как сообщает газета «Московский Комсомолец», задержали Наталью Ильину в сентябре прошлого года, ее поместили в следственный изолятор города Воронеж . При этом корреспондент издания отметил, что до своего задержания женщина не испытывала никаких проблем со здоровьем и находилась в прекрасной форме за почти весь срок своего пребывания в воронежском СИЗО.

По словам адвоката Ильиной Нургуль Евсюниной, ее подзащитная проходила по делу о мошенничестве в сфере недвижимости. Она отказалась раскрывать детали уголовного дела, пояснив, что Ильина была ключевым фигурантом уголовного дела. При этом вплоть до своей смерти женщина не признавала своей вины.

По данным издания, изначально задержанная пребывала в четырехместной камере в воронежском СИЗО и не жаловалась на условия заключения. Кроме того, ей разрешалось принимать передачи от своих родственников.

Проблемы для Ильиной начались после ее перевода из Воронежа в Нижний Новгород, поскольку, по версии следствия, в этом городе был совершен первый эпизод ее преступления.

«Мы пытались добиться любой, кроме ареста, меры пресечения. Но суд решил иначе, несмотря на возраст, наличие мужа-инвалида, детей-студентов. В общем, моя подзащитная оказалась в СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области, — сказала адвокат Александра Смирнова.

Как сообщила адвокат, Ильину поместили в камеру, после этого у нее начались проблемы с питанием. Более того, сотрудники ФСИН запрещали передавать задержанной продукты из-за отсутствия холодильника в исправительном учреждении.

«Родственники предлагали купить для изолятора холодильник — не разрешили… В итоге она ела то, что давали. А это едой назвать сложно. В самой же камере были антисанитарные условия — тараканы, покрытые плесенью стены», — вспоминает Смирнова.

По ее словам, во время заседания суда в районном суде Нижнего Новгорода по продлению меры пресечения 30 апреля конвоиры привезли Ильину в зал в матрасе и без сознания. При этом во время суда она не узнавала родных, произносила малоосмысленные слова и просила, чтобы ее накормили. В суде адвокат просила изменить меру пресечения на более мягкую и оказать ее подзащитной срочную медицинскую помощь. Однако судья не принял во внимание состояние женщины, продлил меру пресечения.

Как уточнили в издании, за неделю до своей смерти до суда Ильину поместили в психиатрическую больницу. Кроме того, во время визита своей подзащитной адвокат обнаружила у Ильиной синяки на лице. Адвокату Ильина призналась, что сотрудники тюрьмы ее избивали. После этой встречи на следующий день женщина умерла.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причину ее смерти.