Росгвардейцы украли шампунь и попались

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В Сочи росгвардейцы раскаялись в попытке украсть шампунь в супермаркете 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Сотрудники Росгвардии, пытавшиеся украсть шампунь и дезодорант в супермаркете в Сочи, привлечены к дисциплинарной ответственности и раскаиваются в проступке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Во вторник в социальных сетях появилось видео с камеры видеонаблюдения одного из супермаркетов в Сочи. На видео видно, как несколько мужчин в форме Росгвардии берут с полок магазина разные товары и прячут их в карманы. В комментариях к видео поясняется, что это были шампунь и дезодорант. В Росгвардии пояснили, что сотрудниками на видео оказались военнослужащие срочной службы.
"С ними проведена разъяснительная работа, они привлечены к дисциплинарной ответственности. Молодые люди раскаиваются в содеянном. Также сообщаем, что стоимость товара полностью оплачена", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в распоряжении командира части имеется документ, предоставленный администрацией магазина, в котором подтверждается отсутствие претензий к военнослужащим.
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Происшествия , Видео , Росгвардия , РИА Новости , Краснодарский Край , Сочи
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