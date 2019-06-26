Названа еще одна версия гибели группы Дятлова

Появилась новая версия гибели группы Дятлова

Участники поисковой операции выдвинули новую версию гибели группы Дятлова в 1959 году.

Мастер спорта по туризму, участник поисковой операции Владислав Карелин предположил, что причиной гибели группы мог стать пуск ракеты, спровоцировавший мощное тепловое воздействие.

В разговоре с РИА «Новости» Карелин рассказал, что оказался на перевале Дятлова в составе поискового отряда спустя две недели после трагедии. Тогда он и его группа наблюдали в небе светлое пятно.

«Мы, посовещавшись, тогда решили, что это метеор. Но спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с Байконура, оператор снимал ракету снизу, (оказалось), вот это я и видел 17 февраля», — рассказал спортсмен.

По его словам, другой поисковый отряд, посетивший перевал в конце марта 1959 года, тоже видел светлое пятно в небе. Он считает, что это была ракета, запущенная с полигона Капустин Яр в Астраханской области 2 февраля 1959 года и спровоцировавшая мощное тепловое воздействие.

По мнению Карелина, о тепловом воздействии также свидетельствуют заледеневшие следы туристов, которые вели от разрезанной палатки в лес, и ледовые каменные гряды. По его словам, в последующие годы лед в этом месте никто не видел.

«Эти факты заставляют прийти к выводу, что, вполне возможно, было какое-то мощное тепловое воздействие, техногенное несомненно, которое и могло привести к трагедии», — отметил он.

Спортсмен также напомнил, что бывший заместитель следственного отдела по Свердловской области Евгений Окишев и следователь Лев Иванов , которые в 1959 году занимались расследованием, изначально говорили о техногенной катастрофе как о причине побега туристов группы Дятлова из палаток.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при невыясненных обстоятельствах. К настоящему моменту число версий трагедии превысило 100, в расследовании гибели группы Дятлова участвуют более тысячи человек со всего мира.