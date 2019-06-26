Названа еще одна версия гибели группы Дятлова

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Появилась новая версия гибели группы Дятлова 

Рамблер + ещё 9 19 минут назад
Участники поисковой операции выдвинули новую версию гибели группы Дятлова в 1959 году.
Мастер спорта по туризму, участник поисковой операции Владислав Карелин предположил, что причиной гибели группы мог стать пуск ракеты, спровоцировавший мощное тепловое воздействие.
В разговоре с РИА «Новости» Карелин рассказал, что оказался на перевале Дятлова в составе поискового отряда спустя две недели после трагедии. Тогда он и его группа наблюдали в небе светлое пятно.
«Мы, посовещавшись, тогда решили, что это метеор. Но спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с Байконура, оператор снимал ракету снизу, (оказалось), вот это я и видел 17 февраля», — рассказал спортсмен.
По его словам, другой поисковый отряд, посетивший перевал в конце марта 1959 года, тоже видел светлое пятно в небе. Он считает, что это была ракета, запущенная с полигона Капустин Яр в Астраханской области 2 февраля 1959 года и спровоцировавшая мощное тепловое воздействие.
По мнению Карелина, о тепловом воздействии также свидетельствуют заледеневшие следы туристов, которые вели от разрезанной палатки в лес, и ледовые каменные гряды. По его словам, в последующие годы лед в этом месте никто не видел.
«Эти факты заставляют прийти к выводу, что, вполне возможно, было какое-то мощное тепловое воздействие, техногенное несомненно, которое и могло привести к трагедии», — отметил он.
Спортсмен также напомнил, что бывший заместитель следственного отдела по Свердловской области Евгений Окишев и следователь Лев Иванов, которые в 1959 году занимались расследованием, изначально говорили о техногенной катастрофе как о причине побега туристов группы Дятлова из палаток.
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при невыясненных обстоятельствах. К настоящему моменту число версий трагедии превысило 100, в расследовании гибели группы Дятлова участвуют более тысячи человек со всего мира.
Комментарии9
Происшествия , Видео , Лев Иванов , Игорь Дятлов , РИА Новости , Байконур
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