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Названа еще одна версия гибели группы Дятлова 

Lenta.ru + ещё 8 47 минут назад
Участники поиска туристов из группы Игоря Дятлова назвали свою версию гибели девяти студентов, связанную с техногенной катастрофой. Об этом РИА Новости сообщил мастер спорта по туризму Владислав Карелин, который был задействован в поисковой операции.
Карелин рассказал, что спустя две недели после гибели дятловцев они с друзьями пошли в поход по маршруту, который пролегал на 50 километров южнее пути студентов. Во время путешествия тургруппа увидела в небе светлое пятно. «Мы, посовещавшись, тогда решили, что это метеор. Но спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с Байконура, оператор снимал ракету снизу, вот это я и видел 17 февраля», — добавил Карелин.
По его словам, следующие поисковики зафиксировали такое же явление. Уже в 2010-м Карелин узнал, что 2 февраля 1959 года с полигона в Капустином Яре (Астраханская область) был произведен аварийный запуск ракеты. В доказательство своей версии мастер спорта привел и факт существования заледеневших следов туристов, которые вели от разрезанной палатки в лес, и ледовые каменные гряды. «В последующие годы лед никто никогда не видел. Лед был только в 1959 году. Эти факты заставляют прийти к выводу, что вполне возможно было какое-то мощное тепловое воздействие», — отметил он.
В марте стала известна позиция Следственного комитета относительно причин случившегося. В ведомстве посчитали, что к гибели группы привели плохие погодные условия и низкая подготовка участников экспедиции. Предполагается, что туристов накрыла лавина, и они скончались от переохлаждения.
Девять туристов из группы под руководством Игоря Дятлова погибли в окрестностях горы Холатчахль в Свердловской области в начале 1959 года, предположительно, в ночь на 2 февраля. До сих пор не существует единой версии того, что могло привести к смерти студентов.
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Комментарии7
Происшествия , Видео , Игорь Дятлов , СКР , Байконур
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