100 человек: Массовое отравление иностранцев в Подмосковье

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Массовое отравление иностранцев произошло в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 1 57 минут назад
На подмосковном заводе произошло массовое отравление почти 100 иностранцев. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на предприятии "Одинцово", где после ужина около 100 граждан Таджикистана начали жаловаться на боли в животе. Часть сотрудников потеряли сознание, им потребовалась медицинская помощь.
Как отмечается, сотрудников якобы заставляют питаться в столовой, но блюда готовят из просроченных продуктов и есть их невозможно.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в Сухобузимском районе досрочно завершилась первая смена в детском оздоровительном лагере из-за подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией.
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