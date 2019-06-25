Допрос отравителя газировкой попал на видео

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Допрос серийного отравителя из Москвы попал на видео 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Допрос мужчины подозреваемого в отравлении москвичей и краже у них личных вещей попал на видео. Ролик во вторник, 25 июня, был опубликован на сайте МВД России.
По данным следствия, им оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии.
На видео молодой человек рассказывает, что не поил потерпевших напитками с психотропными веществами, а задержали его за то, что он «складывал чужие вещи в их сумки».
В отношении уроженца Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в трех кражах на общую сумму 80 тысяч рублей. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.
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