Допрос отравителя газировкой попал на видео

Допрос серийного отравителя из Москвы попал на видео

Допрос мужчины подозреваемого в отравлении москвичей и краже у них личных вещей попал на видео. Ролик во вторник, 25 июня, был опубликован на сайте МВД России.

По данным следствия, им оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии.

На видео молодой человек рассказывает, что не поил потерпевших напитками с психотропными веществами, а задержали его за то, что он «складывал чужие вещи в их сумки».

В отношении уроженца Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в трех кражах на общую сумму 80 тысяч рублей. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.