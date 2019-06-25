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В Мексике бандиты напали на силы самообороны 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: ТАСС
Не менее шести человек погибли в понедельник в результате нападения бандитов на отряд сил самообороны в мексиканском штате Герреро.
Как сообщает портал Excelsior, засада была организована в районе поселка Эль-Камарон в муниципалитете Петатлан.
Кто организовал нападение на так называемых "общинных полицейских", пока не известно, сейчас к месту боя должны прибыть армия и морская пехота.
Отряды самообороны создают в Мексике местные жители в наиболее подверженных влиянию наркомафии местах, где зачастую ослаблен контроль со стороны армии и полиции. Однако центральные власти Мексики достаточно настороженно относятся к подобным силовым формированиям. Зачастую их подозревают в деятельности в пользу конкурентов тех или иных картелей, которая якобы преподносится как борьба с организованной преступностью.
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Происшествия , Герреро , Мексика
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