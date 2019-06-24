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Москвичей угостили отравленной газировкой 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой. Об этом сообщает The Village.
По информации издания, после глотка жертвы теряют сознание, затем их грабят. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади, парке «Горка» и баре «Зинзивер».
Сообщается о минимум 24 пострадавших. Вещество, которое отравитель добавляет в напитки, не определено, в медицинской выписке одной из жертв говорится о «неизвестном психотропном веществе».
17 июня стало известно о смерти в СИЗО 51-летнего Виктора Крупника, обвиняемого в отравлении пассажиров электричек. По данным следствия, он продавал в вагонах питьевую воду, высматривал одиноких пассажиров и предлагал им совместно употребить алкоголь. Согласившимся он в водку предварительно добавлял препарат азалептин — атипичный нейролептик, оказывающий антипсихотическое и седативное действие, назначается при острых и хронических формах шизофрении. После этого отравитель грабил потерявших сознание жертв.
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