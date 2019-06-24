Москвичей угостили отравленной газировкой

В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой. Об этом сообщает The Village.

По информации издания, после глотка жертвы теряют сознание, затем их грабят. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади, парке «Горка» и баре «Зинзивер».

Сообщается о минимум 24 пострадавших. Вещество, которое отравитель добавляет в напитки, не определено, в медицинской выписке одной из жертв говорится о «неизвестном психотропном веществе».