Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецкий истребителей Eurofighter.

Ролик сняли очевидцы происшествия. На записи видно, как. столкнувшись с другим истребителем в воздухе, один из самолетов взрывается. После падения над горизонтом поднимаются столбы дыма.

Еще один ролик опубликовало видеоагентство Ruptly.

Два истребителя Eurofighter бундесвера потерпели крушение в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. После этого на месте происшествия вспыхнул пожар. Оба летчика катапультировались, один из них погиб. Другого пилота нашли живым.

Причины инцидента не называются. Как сообщают ВВС Германии, крушение произошло во время учебного полета.