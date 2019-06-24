В США в результате стрельбы погибли пять человек

Очередной случай массового расстрела произошел в США . Жертвами преступника стали четыре человека, он сам также погиб.

Трагедия произошла в калифорнийском городе Сан-Хосе. Полицейские приехали по вызову о стрельбе в один из местных домов. Чтобы спасти пострадавших, правоохранителям пришлось протаранить строение на бронированном автомобиле. Мужчина и женщина с огнестрельными ранениями были госпитализированы, но скончались в больнице. Три трупа были обнаружены в том же здании. Среди них — и предполагаемого стрелка.

Мотивы злоумышленника неизвестны, передает РИА Новости со ссылкой на калифорнийское телевидение.