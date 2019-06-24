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В США в результате стрельбы погибли пять человек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Очередной случай массового расстрела произошел в США. Жертвами преступника стали четыре человека, он сам также погиб.
Трагедия произошла в калифорнийском городе Сан-Хосе. Полицейские приехали по вызову о стрельбе в один из местных домов. Чтобы спасти пострадавших, правоохранителям пришлось протаранить строение на бронированном автомобиле. Мужчина и женщина с огнестрельными ранениями были госпитализированы, но скончались в больнице. Три трупа были обнаружены в том же здании. Среди них — и предполагаемого стрелка.
Мотивы злоумышленника неизвестны, передает РИА Новости со ссылкой на калифорнийское телевидение.
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Происшествия , РИА Новости , США
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