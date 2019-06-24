Сотрудники авиакомпании забыли в самолете спящую пассажирку

Авиакомпания Air Canada начала расследование, чтобы выяснить, как ее сотрудники могли забыть спящую пассажирку в салоне самолета.

Как сообщает ABC News, компания подтвердила инцидент, произошедший в начале июня с Тиффани Адамс после посадки самолета в аэропорту Торонто

Я проснулась около полуночи (через несколько часов после приземления рейса), все еще пристегнутая к моему креслу, в кромешной темноте, — написала девушка в Facebook.

По ее словам, она сразу стала звонить подруге, чтобы рассказать, что с ней случилось. Но телефон разрядился, а поставить его на зарядку было невозможно — питание самолета было отключено. Тиффани была в панике. Затем в кабине пилотов она обнаружила переговорное устройство, однако воспользоваться им она тоже не могла.

Обнаружив фонарик, она попыталась через иллюминаторы подать световые сигналы SOS. Но их никто не заметил. Позже Адамс удалось открыть дверь самолета, а вскоре она увидела сотрудника аэропорта.

Когда я увидела приближающуюся тележку с багажом, я буквально свесила ноги из самолета. Он в шоке спросил, как меня оставили в самолете. Мне это тоже интересно, — отметила Тиффани.

У молодого человека с собой оказалась приставная лестница, по которой девушка спустилась вниз. Представитель авиакомпании спросил у Адамс, в порядке ли она, а также — хочет ли лимузин и отель. Девушка ответила, что хочет скорее пойти домой.

Тиффани также написала, что почти не спит из-за повторяющихся ночных кошмаров, отмечает kp.ru.