В Казахстане приготовились к новым взрывам боеприпасов

Жителям казахстанского города Арысь, эвакуированного из-за взрывов боеприпасов на складе, запретили возвращаться домой до специального разрешения из-за риска новых взрывов. Об этом заявил министр обороны страны Нурлан Ермекбаев , сообщает Tengrinews.

По его словам, на улицах еще могут оставаться неразорвавшиеся снаряды, и они представляют опасность. Людям разрешат вернуться, как только саперы зачистят место происшествия.

«Хотел бы официально заявить, что в данном арсенале не хранились наиболее мощные и опасные авиационные боеприпасы и бомбы», — добавил он.

Аким (глава) Туркестанской области Умирзак Шукеев также не исключил новых взрывов и сообщил, что разминирование города может затянуться на несколько дней.

«Масштабы очень большие», — подчеркнул чиновник.

По последним данным, в ходе ЧП пострадали более 31 человек, один житель погиб.

Взрыв на территории воинской части города Арысь произошел в 09:20 по местному времени (06:20 мск). Власти приняли решение эвакуировать весь город, людей разместили в специально организованных лагерях, гостиницах или отправили к родным.