Пятилетнему мальчику отрезало часть пальца, пока он катался на карусели в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.
Местная жительница, которая стала очевидцем случившегося, рассказала о происшествии в соцсетях. По ее словам, на детской площадке в районе «Виадука» мальчику якобы отрезало фалангу пальца каруселью. Она отметила, что дозвониться до собственников аттракциона не удалось, поэтому пришлось вызвать службу спасения.
Представители пресс-службы городской администрации подтвердили случившееся. Однако отметили, что у малыша срезана мягкая ткань пальца.
«Это не фаланга. Костная ткань не затронута. Ему оказана первоначальная медицинская помощь. Он находится на амбулаторном лечении», — сказали в ведомстве.