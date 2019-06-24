Ребенку оторвало часть пальца на карусели на Ямале

Пятилетнему мальчику отрезало часть пальца, пока он катался на карусели в Новом Уренгое ( ЯНАО ). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Местная жительница, которая стала очевидцем случившегося, рассказала о происшествии в соцсетях. По ее словам, на детской площадке в районе «Виадука» мальчику якобы отрезало фалангу пальца каруселью. Она отметила, что дозвониться до собственников аттракциона не удалось, поэтому пришлось вызвать службу спасения.

Представители пресс-службы городской администрации подтвердили случившееся. Однако отметили, что у малыша срезана мягкая ткань пальца.