Киргизия отменила железнодорожный рейс Бишкек-Москва из-за ЧП в Казахстане

Киргизия отметила железнодорожный рейс по маршруту Бишкек-Москва из-за произошедшего в городе Арысь взрыва в воинской части. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба предприятия "Кыргыз темир жолу" ("Киргизские железные дороги").

"В связи с событиями в городе Арысь Туркестанской области Республики Казахстан отменяется скорый поезд №17 по маршруту Бишкек-Москва Кыргызской железной дороги", — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в понедельник в "Киргизских железных дорогах", речь идет о поезде, который планировалось отправить из столицы Киргизии в столицу РФ 25 июня.

"Рейс отменен в целях безопасности, поскольку станция Арысь находится на пути следования состава Бишкек — Москва", — заявил сотрудник предприятия.

По его словам, железнодорожное сообщение между киргизской столицей и Москвой прекращено "временно" и будет возобновлено сразу же после ликвидации последствий ЧП в городе Арысь.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. В медицинские учреждения Туркестанской области, по последним данным, поступил 31 пострадавший.