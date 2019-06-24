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Киргизия отменила железнодорожный рейс Бишкек-Москва из-за ЧП в Казахстане 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Киргизия отметила железнодорожный рейс по маршруту Бишкек-Москва из-за произошедшего в городе Арысь взрыва в воинской части. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба предприятия "Кыргыз темир жолу" ("Киргизские железные дороги").
"В связи с событиями в городе Арысь Туркестанской области Республики Казахстан отменяется скорый поезд №17 по маршруту Бишкек-Москва Кыргызской железной дороги", — говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в понедельник в "Киргизских железных дорогах", речь идет о поезде, который планировалось отправить из столицы Киргизии в столицу РФ 25 июня.
"Рейс отменен в целях безопасности, поскольку станция Арысь находится на пути следования состава Бишкек — Москва", — заявил сотрудник предприятия.
По его словам, железнодорожное сообщение между киргизской столицей и Москвой прекращено "временно" и будет возобновлено сразу же после ликвидации последствий ЧП в городе Арысь.
В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. В медицинские учреждения Туркестанской области, по последним данным, поступил 31 пострадавший.
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Происшествия , Кыргызстан
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